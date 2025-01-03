Воздушное сражение дронов в зоне СВО попало на видео

В Запорожской области на Ореховском направлении оператор российского БПЛА уничтожил тяжелый дрон Вооруженных сил Украины прямо в воздухе. Схватку двух коптеров показало Минобороны .

Во время разведки оператор расчета БПЛА десантников из Ставрополья заметил в воздухе украинский тяжелый дрон типа «Баба-яга». Военнослужащий оценил обстановку и решил атаковать противника прямо в воздухе.

Он приблизил свой дрон к коптеру ВСУ и при помощи специального приспособления повредил его винты. «Баба-яга» рухнула на землю и взорвалась. Ради окончательного уничтожения российский дрон сбросил на нее взрывчатку.

Тяжелые гексокоптеры «Баба-яга» предназначены для промышленности, однако ВСУ переоборудовали их в боевые. Российские военнослужащие не раз уничтожали такие БПЛА в зоне СВО, в том числе в районе Курахова, а инженеры группировки войск «Восток» создали их модернизированный аналог.