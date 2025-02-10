Силы ПВО сбили 15 беспилотников над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Семь дронов ликвидировали над Брянской областью, два — над Ростовской, а также по одному над Белгородской, Курской областями и над Крымом.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что этой ночью ВСУ запустили дроны в сторону Краснодарского края. Очевидцы заявили журналистам, что силы ПВО сработали недалеко от Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Накануне средства противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом. Еще один беспилотник уничтожили утром в Ленинградской области. Губернатор региона отметил, что БПЛА сбили в Киришском районе.