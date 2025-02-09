Российские силы ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом
Украинские войска вновь попытались атаковать объекты на территории России. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного министерства.
На угрозу отреагировали дежурные средства ПВО РФ. За 20 минут, с 19:20 до 19:40, системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Украины.
Два дрона сбили над Черным морем. Еще один уничтожили уже над территорией Крыма.
Утром в воскресенье, 9 февраля, военные России также сбили беспилотник ВСУ в Ленинградской области.
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