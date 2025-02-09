Военные сбили беспилотник ВСУ в Ленобласти

Дрон ликвидировали утром — примерно в 7:00.

Информацию о сбитом беспилотнике подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он поблагодарил военных и рассказал, что дрон уничтожили над рекой Волхов в Киришском районе Ленобласти.

«Спасибо военным, оперативным службам системы РСЧС НФГО и НАСФ за контроль Ленинградского неба», — отметил губернатор.

В ночь на 9 февраля системы ПВО ликвидировали над российскими регионами 35 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов украинские боевики направили в Курскую область — там военные сбили 18 БПЛА. Над Орловской областью и Краснодарским краем нейтрализовали по четыре аппарата, а над Воронежской и Ростовской — по три. По одному дрону уничтожили под Брянском и Тулой, а также в Крыму.