Мощные взрывы прогремели на Кубани, очевидцы сообщили о беспилотниках

Украинские войска, вероятно, запустили волну беспилотников по объектам в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Shot.
Источники издания рассказали о работе ПВО РФ в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода. Несколько целей уже сбили.
По словам очевидцев, первые мощные взрывы раздались в небе над Кубанью около 02:00. Официальные власти пока такую информацию не подтверждали.
«В Краснодаре тоже слышны взрывы», — также написала в комментариях одна из подписчиц издания.
Вечером в воскресенье, 9 февраля, силы ПВО РФ сбили три украинских дрона над Черным морем и над Крымом.
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