Силы ПВО сбили 13 летевших к Москве дронов
Дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Силы ПВО сбили 13 летевших к Москве дронов
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