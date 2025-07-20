Силы ПВО сбили 13 летевших к Москве дронов

Дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

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