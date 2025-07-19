Обломки сбитого дрона ранили дежурную по станции в Ростовской области

Дежурная по станции Лихая в Ростовской области получила травмы при падении обломков украинского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Женщину срочно доставили в больницу Каменска-Шахтинского, откуда железнодорожные медики направили ее в клинику «РЖД-медицины» в Ростове-на-Дону.

«Пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе

В компании добавили, что окажут сотруднице всю необходимую помощь, и пожелали скорейшего выздоровления.

Упавшие обломки украинских беспилотников, сбитых над Ростовской областью в ночь на субботу, 19 июля, повредили железнодорожные пути на перегоне Лихая — Замчалово. Это привело к остановке и задержке более 50 поездов.

В пресс-службе РЖД заявили, что задержка коснулась как пригородных электричек, так и составов дальнего следования.

Всего над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 24 беспилотника, запущенных с территории Украины.

В пресс-службе Министерства обороны добавили, что 16 беспилотников уничтожили над Московским регионом, 11 — над Брянской, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Липецкой, Тульской и Орловской, один — в небе Краснодарского края.