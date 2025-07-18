Дрон ВСУ попал по дому в Солнечногорске и повредил забор

Один из осколков сбитого беспилотника попал в дом в Солнечногорске, в деревне Марьино. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

Хозяйка дома рассказала 360.ru, что фрагменты БПЛА не сильно повредили дом.

«[Повреждений] практически нет, только в заборе дырка, и все», — сказала она.

Другой местный житель заявил, что видел момент уничтожения дрона силами ПВО. Сначала беспилотник летел, потом его сбили, в небе прогремело два взрыва: один после работы системы противовоздушной обороны, другой — от боевой части аппарата.

Осколки разлетелись по земле. Один из них упал в районе поселка, его уже обнаружили сотрудники МЧС и увезли.

В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 дронов над пятью округами Московской области: Домодедовом, Солнечногорском, Красногорском, Сергиевым Посадом и Можайском. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, большую часть из них уничтожили на подлете. В результате атаки никто не пострадал.