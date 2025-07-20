Обломки украинского дрона рухнули в Зеленограде

Обломки беспилотника обнаружили на территории Зеленограда. На месте работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он.

Собянин отметил, что принимаются все необходимые меры. Ранее дежурные средства ПВО уничтожили атаковавший Москву вражеский БПЛА.

По данным Минобороны, над семью регионами России 19 июля за 3,5 часа ликвидировали 40 украинских дронов. Противник пытался атаковать Калужскую, Курскую, Тульскую и другие области.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об атаке ВСУ по Хлевенскому району. Беспилотник нанес удар по сельскохозяйственному предприятию. В результате ЧП погиб один работник.