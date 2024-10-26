Силы ПВО сбили 12 БПЛА за полчаса над Брянской областью

Минобороны: силы ПВО за 30 минут сбили 12 украинских БПЛА в Брянской области

Дежурные средства ПВО успешно обнаружили и уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 19:20 до 19:50 по московскому времени пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ», — указали в ведомстве.

В ночь на 26 октября российские военные сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Восемь БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области.

Ранее ВСУ атаковали завод «Кремний Эл» в Брянской области. Это привело к нарушению энергоснабжения предприятия. Атака на брянский завод микроэлектроники произошла 19 октября, силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 вражеских БПЛА.