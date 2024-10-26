ПВО сбила 17 украинских БПЛА над регионами России

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что восемь БПЛА перехватили и уничтожили территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области.

Днем ранее из-за атаки дрона ВСУ ранения получили два жителя Курской области. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу, а женщина от наблюдения врачей после получения первой медицинской помощи отказалась.