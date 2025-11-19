Силы ПВО сбили 11 дронов в Рязанской и Тамбовской областях с утра 19 ноября

В период с 06:00 до 09:00 в среду дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что три дрона сбили над Тамбовской областью и восемь — над Рязанской.

Утром 19 ноября Минобороны рапортовало, что за ночь силы ПВО сбили 65 украинских дронов над российскими регионами. Наибольшее число БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 16.

Вчера вечером в Шереметьеве вводили план «Ковер» и ограничения на выпуск и прием самолетов. Мэр российской столицы Сергей Собянин отмечал, что силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника на подлете к Москве.

Также днем ранее боевики ВСУ совершили масштабную атаку на энергосистему ДНР. Повреждения получили Старобешевская и Зуевская ТЭС, ряд населенных пунктов остался без электричества.