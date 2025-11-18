Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР

Пушилин: Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате атаки ВСУ

Боевики ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, пострадали Старобешевская и Зуевская ТЭС. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики», — написал он.

Пушилин добавил, что обесточен ряд населенных пунктов, остановились фильтровальные станции и котельные.

«Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать», — добавил глава ДНР.

Днем ранее в результате атаки украинских военных по энергетической инфраструктуре ДНР без электричества остались около полумиллиона жителей Ясиноватой, Горловки, Макеевки и Донецка. Пушилин отмечал позднее, что частично подачу восстановили, работы продолжаются.

Ранее атаку украинских беспилотников на подстанцию отразили в Ульяновской области.