Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
Пушилин: Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате атаки ВСУ
Боевики ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, пострадали Старобешевская и Зуевская ТЭС. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики», — написал он.
Пушилин добавил, что обесточен ряд населенных пунктов, остановились фильтровальные станции и котельные.
«Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать», — добавил глава ДНР.
Днем ранее в результате атаки украинских военных по энергетической инфраструктуре ДНР без электричества остались около полумиллиона жителей Ясиноватой, Горловки, Макеевки и Донецка. Пушилин отмечал позднее, что частично подачу восстановили, работы продолжаются.
Ранее атаку украинских беспилотников на подстанцию отразили в Ульяновской области.