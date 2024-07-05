На Кубани сбили несколько дронов ВСУ

На Кубани сбили несколько украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», — уточнил глава региона.

Кондратьев отметил, что боевики ВСУ попытались атаковать гражданские объекты. Российские зенитчики успешно ликвидировали дроны.

По предварительной информации, при падении фрагментов беспилотников некоторые гражданские объекты на территории города получили повреждения. Среди жителей никто не пострадал.

Сейчас на месте работают специальные службы. Кроме того, оценивается нанесенный украинскими боевиками ущерб.

До этого два украинских БПЛА атаковали автомобили в Белгородской области, сбросив на них взрывное устройство. Пострадали двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали с баротравмами, ожогами и контузией.

Ранее украинские боевики сбросили взрывное устройство на жилой дом в Курской области, из-за чего в нем выбило окна. Осколками разбитого стекла ранило местную жительницу.