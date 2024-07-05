Силы ПВО начали работать по воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону

В районе Ростова-на-Дону силы противовоздушной обороны начали работать по нескольким воздушным целям ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В донской столице в 08:08 (по московскому времени — прим. ред.) работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО, за пределами Ростовской области», — уточнил глава региона.

Голубев призвал горожан сохранять спокойствие, добавив, что информация еще уточняется.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотниками населенный пункт Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали.

Боевики ВСУ также атаковали Белгородскую область, сбросив бомбы с беспилотников на автомобили. В результате взрыва были ранены четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка.

В конце июня в Липецке на крышу частного жилого дома упал фрагмент сбитого БПЛА ВСУ. Тогда российские зенитчики сбили девять украинских дронов над промышленной зоной, на место падения обломков выезжали спецслужбы.