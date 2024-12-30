Дрон ВСУ сбили над Орловской областью

В Орловской области российские военные уничтожили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. По его словам, пока нет информации о пострадавших или повреждениях.

Клычков также поблагодарил российских военных за их службу.

Ранее украинские боевики обстреляли курский город Льгов. Кроме того, ВСУ ударили по здание Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области, где в результате атаки погиб замглавврача по лечебной работе. Сам главный врач получил тяжелые осколочные ранения.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС России в Донецкой Народной Республике, когда пожарная команда прибыла на вызов в Горловку.