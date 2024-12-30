МИД заявил, что удар по больнице в Алешках еще раз указал на сущность Украины

Украинские военные при поддержке НАТО атаковали дроном больницу в Херсонской области и убили заместителя главврача. Представитель МИД России Мария Захарова назвала этот удар циничным преступлением и проявлением бесчеловечности киевского режима.

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — заявила она.

Захарова пригрозила ответственным за чудовищную атаку на здание Центральной районной больницы в Алешках законным наказанием. Она расценила обстрелы российских регионов и гражданской инфраструктуры, убийства журналистов, врачей и представителей других профессий признаком агонии неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского, погрязшего в терроризме, коррупции и беззаконии.

Удар по больнице, по информации представителя МИД России, произошел при пособничестве НАТО. Захарова призвала правительства иностранных государств и профильные международные структуры осудить его, а затем дистанцироваться от киевского режима. Она предупредила, что молчание станет подтверждением пособничества его преступлениям.

Атака на Алешки произошла 30 декабря. Украинские боевики нацелили беспилотник на кабинет главного врача. Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, а его заместитель Василий Борисов умер.