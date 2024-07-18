Силы ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов ВСУ за ночь над двумя регионами России

Минобороны: 35 дронов ВСУ нейтрализовали за ночь над Крымом и Брянской областью

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украинские боевики пытались атаковать российские территории беспилотниками самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью», — указали в оборонном ведомстве.

Также дежурные огневые средстве уничтожили 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря, которые шли в направлении Крымского полуострова. Как сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев, отечественные бойцы отразили попытку атаки надводного беспилотника.

Накануне украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших. А при ударах ВСУ по селу Зерново в Брянской области ранения получила 14-летняя школьница.