Российские военные уничтожили надводный беспилотник в Севастополе

Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал он.

Развожаев призвал горожан доверять только официальной информации.

До этого губернатор предупредил, что в Севастополе будут поочередно выключать подачу электроэнергии в торговые центры и крупные предприятия, чтобы дать свет в жилые дома.

Ранее в Курской области коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть, дежурный спасатель был ранен. Также пострадали автомобили — личный легковой и служебной грузовой.

Днем ранее в курском поселке Теткино пострадал мужчина, на дом которого украинский дрон сбросил взрывчатку.