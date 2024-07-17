Обстрел ВСУ ранил девочку-подростка в брянском селе Зерново

Украинские боевики открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. В ходе атаки ранения получила девочка-подросток 2010 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что пострадавшую школьницу доставили в больницу, где она получила всю необходимую помощь.

Богомаз добавил, что также в ходе обстрела села частичные повреждения получили жилые дома. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

В минувший понедельник, 15 июля, украинские боевики запустили в сторону населенных пунктов Брянской области шесть беспилотников. Но ни один из них не достиг цели.

Как сообщил губернатор региона, четыре летательных аппарата дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Севского района. По одному беспилотнику подбили над Погарским и Брасовским районами.

В результате падения обломков никто не пострадал. Разрушений экстренные службы также не обнаружили.