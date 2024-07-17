Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино, ранения получили трое мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил глава региона.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома (остекление и фасады). Также на территории одного частного домовладения сгорел гараж, внутри которого находился автомобиль, и была повреждена хозпостройка. Пожарные оперативно потушили очаги возгорания.

Помимо этого, во время атаки ВСУ выбило окна, посекло фасад, кровлю и забор во втором домовладении. Повреждения также получили три машины, линии электро- и газоснабжения, социальный и коммерческий объекты. Как пояснил Гладков, информация о последствиях все еще уточняется.

Ранее боевики ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области, была ранения 14-летняя школьница.