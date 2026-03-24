Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь: сбиты три воздушные цели

Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ на Севастополь утром 24 марта

В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал он.

Он призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. В 08:20 в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Ранее, в 3:18 утра, губернатор сообщал об одной сбитой воздушной цели над Севастополем.

За прошедшую ночь над российскими регионами ликвидировали 55 беспилотников. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Калужской, Липецкой областями, Крымом, Москвой и над Черным морем.

Накануне в ДНР 40-летний машинист тепловоза и его 35-летний помощник погибли при ударе ВСУ по локомотиву. У обоих остались несовершеннолетние дети.