Два человека погибли в ДНР при ударе ВСУ по локомотиву
Мирошник: машинист тепловоза и его помощник погибли от атаки ВСУ в ДНР
На этой неделе в результате удара ВСУ по локомотиву в депо Волновахи погибли машинист тепловоза и его помощник. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости».
«Им было 40 и 35 лет, у обоих остались несовершеннолетние дети», — сказал Мирошник.
До этого мирный житель погиб при атаке ВСУ в Краснодаре. Украинские дроны ударили по многоквартирным жилым домам в городе.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании организации заявил, что с февраля 2022 года во время украинских атак пострадали как минимум 27,5 тысячи мирных россиян. Также ущерб нанесли социальной инфраструктуре.
В одной только Белгородской области разрушения получили 520 социальных объектов и 174 образовательных учреждения.