Мирошник: машинист тепловоза и его помощник погибли от атаки ВСУ в ДНР

На этой неделе в результате удара ВСУ по локомотиву в депо Волновахи погибли машинист тепловоза и его помощник. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости» .

«Им было 40 и 35 лет, у обоих остались несовершеннолетние дети», — сказал Мирошник.

До этого мирный житель погиб при атаке ВСУ в Краснодаре. Украинские дроны ударили по многоквартирным жилым домам в городе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании организации заявил, что с февраля 2022 года во время украинских атак пострадали как минимум 27,5 тысячи мирных россиян. Также ущерб нанесли социальной инфраструктуре.

В одной только Белгородской области разрушения получили 520 социальных объектов и 174 образовательных учреждения.