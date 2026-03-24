Силы ПВО за ночь уничтожили 55 дронов ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 55 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Калужской, Липецкой областями, Крымом, Москвой и над Черным морем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили одну воздушную цель над городом. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства. Также предупредил о сохраняющейся воздушной тревоге.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников на подлете к столице. На место падения прибыли сотрудники экстренных служб.