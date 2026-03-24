Силы ПВО при отражении атаки ВСУ сбили одну воздушную цель над Севастополем

Силы противовоздушной обороны сбили одну воздушную цель над Черным морем при отражении атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере MAX .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», — уточнил он.

Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, а также покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

До этого Развожаев предупредил о воздушной тревоге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации второго беспилотника, летевшего в направлении столицы. На месте падения обломков дрона работали сотрудники экстренных служб.