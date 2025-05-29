Силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников, летевших на Москву

Система ПВО в Московской области отразила атаку беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион», — написал градоначальник.

По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В небе над Одинцовом прогремели взрывы. Горожане слышали громкие звуки около 1:30, но последствий и пострадавших не зафиксировали.

В ночь на 28 мая над территорией Подмосковья силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника. Ракетчики работали в 12 муниципальных образованиях. Всего же за ночь российские системы ПВО уничтожили около 300 БПЛА самолетного типа. Дроны пытались атаковать Москву и Московскую область, а также Брянскую, Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области.