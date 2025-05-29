В небе над Одинцовом прогремели громкие взрывы

В ночь на 29 мая жители Одинцова Московской области сообщили о серии громких взрывов в небе над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot , уточняя, что по предварительным данным причиной могло стать работа системы ПВО.

По информации издания, жители слышали звуки взрывов около 1:30, но последствий и пострадавших не зафиксировали. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Telegram-канал Mash уточнил, что аналогичные хлопки были слышны около 1:40 в Апрелевке и Звенигороде. По данным канала, местные жители наблюдали пролет украинских дронов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Внуково. По его словам, это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.