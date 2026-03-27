Силы ПВО отразили атаку 36 беспилотников в Ленобласти

В Ленинградской области сбили 36 беспилотников за время воздушной тревоги. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале .

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет», — написал он.

О беспилотной опасности Дрозденко сообщил вчера вечером. Также он предупредил граждан о вероятном снижении скорости интернета. В 21:38 глава региона написал о двух сбитых дронах над областью.

В ночь на 25 марта в Ленинградской области отразили масштабное нападение БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников.

Несмотря на блестящую работу ПВО, атака не обошлась без последствий. Например, в порту Усть-Луга случился пожар, а в Кронштадте пострадали жилые дома и автомобили. В нескольких строениях выбило стекла.