Силы ПВО остановили еще 10 дронов, летевших на Москву

Количество сбитых над столичным регионом беспилотников увеличилось до 19 штук. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале еще о 10 обезвреженных БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — объявил он.

Экстренные службы, по словам градоначальника, уже работают на месте происшествия. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Атака беспилотниками началась после полуночи. Сначала Собянин сообщил о пяти сбитых дронах и падении обломков на Каширском шоссе, затем об отражении удара еще четырех БПЛА.

В ночь на 5 мая российские военные обезвредили 26 дронов, в том числе четыре над Подольском, 17 — над Брянской областью, пять — над Калужской. В Подмосковье обошлось без повреждений.