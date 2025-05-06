Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Москву

Силы ПВО Минобороны отразили атаку пяти украинских дронов, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков уже начала работу группа специалистов экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В минувшие выходные Вооруженные силы Украины пытались совершить атаку на городской округ Подольск. Средства ПВО уничтожили четыре беспилотных аппарата, направлявшихся на Москву.
Кроме того, взрывы прогремели над Воронежем. Очевидцы рассказали, что на окраине города слышали от пяти до семи громких звуков. В итоге ПВО сбили несколько воздушных целей.
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