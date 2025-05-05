Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над двумя областями и Московским регионом

В течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 26 украинских беспилотников над двумя областями России и Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 17 беспилотников уничтожили над Брянской областью, пять – над Калужской и четыре – над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что средства ПВО сбили четыре беспилотника над городским округом Подольск. На место падения обломков отправились специалисты экстренных служб. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Два дня назад обломки рухнувшего украинского беспилотника повредили три частных дома в Анапе.