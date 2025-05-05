Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Подольском

В городском округе Подольск силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку четырех украинских дронов, летевших на Москву. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на место падения обломков уже выехали специалисты экстренных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее ВСУ попытались предпринять попытку атаковать Воронеж беспилотниками. Очевидцы рассказали, что на окраине города были слышны от пяти до семи мощных взрывов, а перед этим в небе был слышен звук пролета дронов.
Накануне украинская армия атаковала завод «Стрела» в Суземском районе Брянской области из РСЗО «Град». В результате обстрела пострадали два охранника.
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