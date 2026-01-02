Силы ПВО ночью уничтожили 64 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 64 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 20 дронов сбили над Самарской областью, по восемь — над Саратовской и Воронежской, семь — над Московским регионом, по шесть — над Ростовской и Рязанской областями.

Также три дрона уничтожили над территорией Тульской области, два — над Белгородской, еще по одному — над Калужской, Курской, Тамбовской и Пензенской.

Днем ранее в течение вечера подразделения ПВО сбили 201 беспилотник, больше всего над Белгородской областью — 51.

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков рассказывал, что полетное задание из обломков дронов ВСУ расшифровали и выяснили, что целью атаки являлась новгородская резиденция президента Владимира Путина.