Расшифрованные данные из обломков украинских беспилотников подтвердили, что целью воздушной атаки была новгородская резиденция президента Владимира Путина. Об этом заявил на встрече с военным атташе США в Москве начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.



Он пояснил, что в ряде обломков летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, которые расшифровали сотрудники спецслужб и добыли всю находившуюся там информацию.

«Расшифровка, проведенная спецслужбами России контента памяти навигационных контроллеров безапелляционно и точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента в Новгородской области», — заявил Костюков.

Адмирал добавил, что контроллер украинского дрона вместе с его описанием он передает военному атташе США.

«Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и поможет в установлении истины», — подытожил начальник Главного управления Генерального штаба.

