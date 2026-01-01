Данные с дрона ВСУ подтвердили, что целью атаки была резиденция Путина
Расшифрованные данные из обломков украинских беспилотников подтвердили, что целью воздушной атаки была новгородская резиденция президента Владимира Путина. Об этом заявил на встрече с военным атташе США в Москве начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.
Он пояснил, что в ряде обломков летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, которые расшифровали сотрудники спецслужб и добыли всю находившуюся там информацию.
«Расшифровка, проведенная спецслужбами России контента памяти навигационных контроллеров безапелляционно и точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента в Новгородской области», — заявил Костюков.
Адмирал добавил, что контроллер украинского дрона вместе с его описанием он передает военному атташе США.
«Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и поможет в установлении истины», — подытожил начальник Главного управления Генерального штаба.