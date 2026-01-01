Силы ПВО сбили 201 дрон ВСУ за семь часов

Силы противовоздушной обороны сбили 201 дрон ВСУ за семь часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 16:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные сбили украинские дроны над 12 регионами России. Наибольшее количество вражеских БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Московской областями — 51, 36 и 24 соответственно. В Подмосковье силы ПВО уничтожили 21 из 24 дронов, которые летели в сторону столицы.

Остальные украинские беспилотники ликвидировали над Ростовской, Калужской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Орловской и Липецкой областями, над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков рассказал, что данные из обломков дронов ВСУ расшифровали и выяснили, что целью их атаки была новгородская резиденция президента Владимира Путина.