Силы ПВО ночью уничтожили 50 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 41. Над Воронежской — пять, а также четыре БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что зенитчики отразили воздушную атаку ВСУ в регионе. Беспилотник подавили в Чертковском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вчера ночью силы ПВО уничтожили 37 дронов над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже не обнаружили.

Накануне утром в пресс-службе Минобороны заявили, что силы ПВО в течение ночи ликвидировали 83 украинских беспилотника.