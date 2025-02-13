Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 83 украинских беспилотника в небе над девятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 37 беспилотников сбили над Брянской областью, по 12 — над Липецкой и Курской областями, девять — над Тверской областью, по три — над Воронежской, Смоленской, Калужской и Белгородской областями, а также один — над Ростовской областью.

Ранее утром в четверг глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Он попросил местных жителей доверять только проверенным источникам информации.

Также ранее сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала из-за падения обломков украинских дронов. Женщину оперативно доставили в больницу, отмечал глава региона Игорь Артамонов.