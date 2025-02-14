Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области зенитчики отразили воздушную атаку ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Силы противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — уточнил глава региона.

Слюсарь добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские зенитчики уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря.

Утром 13 февраля в Воронежской области силы ПВО сбили беспилотники ВСУ самолетного типа, обошлось без пострадавших, но из-за взрывной волны в нескольких частных домах выбило стекла, а фрагменты дроны повредили газопровод.