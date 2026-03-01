Силы ПВО ночью сбили 27 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили над территорией Брянской области, по семь — над Курской и Белгородской областями.

Также по два БПЛА уничтожили над Орловской и Тульской областями, еще один — над Ростовской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки ВСУ в селе Чернооково погибла женщина. Боевики атаковали движущийся автомобиль.

Ранее украинские дроны атаковали Курск, в результате атаки погиб 25-летний работник автосервиса в Сеймском округе. Также ранения получили трое мужчин, среди них двое — клиенты.

В Таганроге обломки запущенной боевиками ракеты частично разрушили балкон в жилом доме, тогда обошлось без пострадавших.