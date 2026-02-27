При атаке БПЛА на Курск погиб сотрудник автосервиса

Хинштейн сообщил о погибшем сотруднике автосервиса при атаке дронов ВСУ на Курск

В результате атаки украинских беспилотников на Курск погиб один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

«Вражеский беспилотник атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. К огромной скорби, один человек погиб, 25-летний сотрудник. Искренние соболезнования родным и близким. Окажем необходимую поддержку семье», — написал он.

Хинштейн уточнил, что также осколочные ранения получили три мужчины, среди них — два клиента автосервиса. Их доставят в Курскую областную больницу.

«На месте работают оперативные службы. По моему поручению выехал и. о. губернатора Александр Чепик, там же находится глава Курска. Прошу всех соблюдать меры безопасности!» — добавил глава области.

Ранее в пятницу губернатор сообщал об атаке беспилотников на Курск, но масштаб разрушений и число пострадавших не приводил.