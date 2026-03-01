Женщина погибла в Брянской области в результате атаки ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В селе Чернооково Брянской области в результате атаки дронов ВСУ погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, боевики ВСУ нанесли целенаправленный удар дронами по движущемуся гражданскому автомобилю.

«Выражаю соболезнования родным погибшей. Семье окажут необходимую материальную помощь. Работают экстренные и оперативные службы», - написал Богомаз.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Курковичи, отмечал Богомаз. После атаки здание разрушилось почти полностью, но никто не пострадал. Губернатор отмечал, что украинские террористы вновь показали бесчеловечную нацистскую сущность, уничтожая гражданские объекты.

