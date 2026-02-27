Обломки украинской ракеты разрушили балкон в жилом доме Таганрога

При отражении воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге обломки ракеты частично разрушили балкон в жилом доме на улице Циолковского. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь .

«По предварительным данным, в квартире находилась женщина, информация уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», — уточнил он.

В ночь на 27 февраля над Ростовской областью ликвидировали БПЛА без последствий на земле. Всего силы ПВО сбили почти 80 дронов в небе над российскими регионами. Больше всего беспилотников — 21 — уничтожили над Белгородской областью, еще 15 — над Краснодарским краем и Черным морем.

Над Крымом ликвидировали 11 БПЛА, девять — над Азовским морем. Еще пять сбили над Саратовской областью, по одному — над Ростовской и Курской областями, а также Адыгеей.