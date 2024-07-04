ВСУ атаковали беспилотниками три автомобиля в Белгородской области

В Белгородской области два украинских беспилотника атаковали автомобили, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок», — уточнил он.

По словам Гладкова, оба мужчины и женщина получили баротравмы, один из мужчин — еще и ожоги головы и шеи, а также контузию, как и 12-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

Неподалеку другой украинский беспилотник атаковал грузовик, однако водитель вовремя заметил опасность и притормозил. В результате дрон врезался в дорожное полотно и взорвался. У автомобиля повредило кабину, управлявший им мужчина не пострадал.

Утром 4 июля украинский дрон сбросил бомбу на жилой дом в поселке Теткино Курской области.