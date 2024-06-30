Обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Липецке

Губернатор Артамонов: обломки дрона ВСУ упали на крышу жилого дома в Липецке

Фрагмент сбитого беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Никто не пострадал.

По данным главы региона, украинские боевики в ночь на 30 июня предприняли массированную террористическую атаку на Липецк с беспилотников. Девять дронов сбили над промышленной зоной. На месте падения обломков работают спецслужбы.

Артамонов пообещал, что власти региона помогут собственникам пострадавшего дома с ремонтом.

В 01:56 в Липецкой области объявляли угрозу атаки беспилотными летательными аппаратами, в 05:46 ее сняли. С 01:47 до 05:51 также действовал режим воздушной опасности.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. Помимо Липецкой области, украинские боевики попытались атаковать Курскую, Воронежскую, Брянскую, Орловскую и Белгородскую. Применялись дроны самолетного типа.

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