Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ минувшей ночью

Минобороны: 4 безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море ночью 4 сентября

Ali Hashisho/XinHua
Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Прошедшей ночью на территории России уничтожили несколько украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА над Белгородской и Курской областями. Еще один дрон уничтожили над Черным морем.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — добавили в Минобороны.

Ночью 3 сентября средства ПВО сбили два беспилотника над Калужской и Брянской областями. Вооруженные силы Украины использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

Дрон ВСУ также ударил по храму Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинские боевики использовали FPV-дрон.

На Украине ранее заметили загадочный беспилотник, который ВС России применили во время воздушной атаки. До этого ВСУ не встречали дрон такой модели.

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