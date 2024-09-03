Загадочный российский дрон заметили на Украине

На Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила во время одной из воздушных атак. Об этом сообщило издание Defence Blog .

Украинская сторона ранее не встречала дрон такой модели. Аппарат, изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло», оснастили одним реактивным двигателем. БПЛА не переносил боеприпасы и видимое разведывательное оборудование.

Авторы материала допустили, что дрон представляет собой экспериментальную модель. Также его могли использовать в качестве приманки.

МИД Польши ранее сообщил, что соседствующие с Украиной страны должны сбивать подлетающие российские ракеты. Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов назвал слова польских дипломатов очередным шагом к эскалации.

Несколько дней назад российские бойцы уничтожили ангары с дронами и цеха для их производства в Харьковской области.