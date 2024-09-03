Загадочный российский дрон заметили на Украине
Defence Blog: украинцы заметили загадочный российский беспилотник
На Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила во время одной из воздушных атак. Об этом сообщило издание Defence Blog.
Украинская сторона ранее не встречала дрон такой модели. Аппарат, изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло», оснастили одним реактивным двигателем. БПЛА не переносил боеприпасы и видимое разведывательное оборудование.
Авторы материала допустили, что дрон представляет собой экспериментальную модель. Также его могли использовать в качестве приманки.
МИД Польши ранее сообщил, что соседствующие с Украиной страны должны сбивать подлетающие российские ракеты. Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов назвал слова польских дипломатов очередным шагом к эскалации.
Несколько дней назад российские бойцы уничтожили ангары с дронами и цеха для их производства в Харьковской области.