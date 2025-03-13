Силовики задержали 22-летнюю жительницу Херсонской области за передачу данных ВСУ

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС РФ Украине

Оперативники ФСБ пресекли деятельность жительницы Херсонской области, которая причастна к передаче данных спецслужбам Украины. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Силовики установили, что 22-летняя подозреваемая в октябре 2023 года собирала и передавала Украине сведения о местонахождении российских военнослужащих, а также о расположении базовых станций операторов сотовой связи.

Жительницу Херсонской области арестовали. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выявляют преступные связи.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли канал незаконной миграции в Крыму. Руководитель местного предприятия по заготовке металлолома в Симферополе незаконно трудоустроил мигрантов из республик Средней Азии. Для оформления необходимых разрешительных он просил знакомого организовать их постановку на миграционный учет.