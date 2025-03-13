Канал незаконной миграции накрыли в Крыму

Оперативники ФСБ пресекли организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

Силовики установили, что руководитель частного предприятия по заготовке металлолома в Симферополе незаконно трудоустроил иностранцев.

Для этого он находил трудовых мигрантов в республиках Средней Азии и просил знакомого организовать их постановку на миграционный учет для оформления разрешительных документов на пребывание в России.

Впоследствии мужчин документально оформили как высококвалифицированных специалистов.

Следственный отдел ФСБ завел против обоих подельников уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан». Максимальная санкция — до 10 лет лишения свободы.

Ранее более 300 нелегальных мигрантов задержали в Балашихе.