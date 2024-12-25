ФСБ показала кадры с задержанием диверсантов, пытавшихся подорвать авто в Подмосковье

В ролике один из задержанных рассказал, что с ним связался куратор, который предложил за 500 тысяч рублей совершить диверсию.

«СВУ находилось в коробках из-под сока в заброшенном гараже. <…> На следующий день он (куратор — прим. Ред.) мне сказал ехать на парковку и подложить СВУ под автомобиль», — рассказал на допросе один из диверсантов.

ФСБ также обнародовала переписку завербованных россиян с представителями украинской разведки. Кураторы просили избегать камер и «не светиться» в Подмосковье и дали инструкцию, как правильно закрепить взрывчатку на машине. Они потребовали фиксировать на камеру ключевые действия для отчета.