ФСБ показала кадры с задержанием диверсантов, пытавшихся подорвать авто в Подмосковье

Правоохранители задержали в Подмосковье группу диверсантов, которые по указанию украинских спецслужб пытались совершить теракт — подорвать машину руководителя военного конструкторского бюро машиностроения. Видеозапись 360.ru передал ЦОС ФСБ.
В ролике один из задержанных рассказал, что с ним связался куратор, который предложил за 500 тысяч рублей совершить диверсию.
«СВУ находилось в коробках из-под сока в заброшенном гараже. <…> На следующий день он (куратор — прим. Ред.) мне сказал ехать на парковку и подложить СВУ под автомобиль», — рассказал на допросе один из диверсантов.
ФСБ также обнародовала переписку завербованных россиян с представителями украинской разведки. Кураторы просили избегать камер и «не светиться» в Подмосковье и дали инструкцию, как правильно закрепить взрывчатку на машине. Они потребовали фиксировать на камеру ключевые действия для отчета.
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