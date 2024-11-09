Сильный взрыв прогремел в Одессе

Жители Одессы услышали мощный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сильный взрыв в Одессе», — уточнило издание.

В Одесской области и ее семи областях страны, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, звучала воздушная тревога.

По информации Telegram-канала «Инсайдер UA», Одессу уже второй день атакуют «Шахеды». На город одновременно зашли шесть беспилотников.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили склады ВСУ с боекомплектом на железной дороге, который потом детонировали более двух часов.

Ранее взрывы прозвучали в окрестностях Киева на фоне воздушной тревоги. В ночь на 8 ноября в Одессе зафиксировали серию взрывов, местные власти сообщали о массированной атаке «Шахедов».